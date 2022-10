Des nuages et une relative douceur : découvrez les prévisions météo de ce lundi 10 octobre

Des averses affecteront encore les massifs bordant la frontière italienne et la Corse jusqu'en début d'après-midi. Elles seront temporairement orageuses sur l'Ile de Beauté et deviendront plus rares en seconde partie de journée, même si les nuages resteront majoritaires.

Sur le reste du pays : des nuages et éclaircies timides se disputeront le terrain, avec quelques ondées çà et là. Les éclaircies seront tout de même un peu plus larges du Grand-Est vers la Bourgogne-Franche-Comté, et dans le Massif central l'après-midi.