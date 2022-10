Des températures toujours très douces pour la saison… Les prévisions météo de ce dimanche 16 octobre

Sur le reste du pays, la couverture nuageuse est de plus en plus compacte de la Loire en allant vers les Flandres, il pleut en matinée de la Bretagne vers les frontières du Nord-Est, ces précipitations sont plus marquées sur l'extrême ouest du pays. L'après-midi, les éclaircies gagnent par le sud de ces régions mais le temps reste pluvieux aux abords des côtes de Manche ainsi que sur la Bretagne. Le vent de sud à sud-est se renforce dans la Vallée du Rhône, dans le domaine de l'Autan, sur les crêtes des Pyrénées, les rafales atteignent 60 à 70 km/h, localement jusqu'à 80 sur les zones les plus exposées. Les températures restent très douces pour la saison.