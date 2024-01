Météo : encore jusqu'à -10 °C ce week-end avant le retour d'une (très) grande douceur la semaine prochaine

Après les chutes de neige de ces dernières heures, le froid va de nouveau s'accentuer à l'approche du week-end. Les gelées seront localement fortes jusqu'à dimanche puis un très net redoux est attendu sur l'ensemble du territoire. La douceur sera remarquable la semaine prochaine avec des maximales atteignant 15°C au nord et dépassant 20°C au sud.

Depuis plusieurs jours, l'atmosphère est hivernale en France en raison de la présence d'une masse d'air froid couplée à de l'humidité. Ainsi, des chutes de neige et des pluies verglaçantes ont été régulièrement observées mercredi 17 et jeudi 18 janvier, en particulier dans le nord et le nord-est du pays. Au cours des prochains jours, les gelées vont être de nouveau fortes avec des pointes à -10°C possibles vendredi et samedi mais une remontée du mercure se profile à l'horizon de la semaine prochaine… La douceur s'annonce même remarquable pour la saison avec des valeurs situées jusqu'à 10°C au-dessus des normales de saison !

Un froid vif et piquant jusqu'à dimanche matin

Alors que l'anticyclone des Açores va étendre son influence en direction du sud de la France en début de semaine prochaine, les dépressions seront repoussées vers les îles britanniques. Entre ces deux types de centres d'action, un flux de secteur sud-ouest va s'installer sur le pays, apportant ainsi une masse d'air doux voire très doux. Mais avant ce bond du mercure attendu entre dimanche et mardi en fonction des régions, le froid sera marqué vendredi et ce week-end. Les minimales pourront s'abaisser jusqu'à -9, voire -10 °C entre la Haute-Normandie, les Hauts-de-France et le nord de la région Grand Est. En cours de journée, le mercure peinera à remonter malgré un ensoleillement généreux. Prévoyez seulement 0 ou -1 °C dans le quart nord-est. Même prévision pour samedi matin avec des gelées généralisées, exception faite du littoral méditerranéen. Il fera alors entre -10 et -3 °C au nord et entre -9 et -2 °C plus au sud.

Un redoux se manifestera dans la journée de dimanche, les 10 °C seront atteints ou dépassés entre les côtes de la Manche, la Bretagne et la façade atlantique. Lundi matin, le redoux se confirmera avec des gelées devenant faibles et rares, se concentrant essentiellement entre le Massif Central et les frontières de l'est. Puis, dans l'après-midi, la douceur s'accentuera dans l'ouest avec des pointes possibles à 19°C entre la Bretagne et le val de Loire. Entre mardi et mercredi, la masse d'air deviendra plus homogène. Ainsi, les gelées matinales auront disparu et les minimales s'établiront le plus souvent entre 6 et 12°C en moyenne. Aux heures les plus chaudes, les valeurs deviendront assez remarquables pour une deuxième quinzaine de janvier qui est statistiquement la période la plus froide de l'hiver.

Des valeurs jusqu'à 10°C au-dessus des normales

Mardi et mercredi après-midi, les maximales atteindront ou dépasseront partout la barre des 10 °C ! Il fera même localement jusqu'à 15 °C dans le nord-ouest et une vingtaine de degrés dans le sud-ouest, soit 5 à 10 °C de plus que les normales de saison. Ce redoux annoncé pour la semaine prochaine sera également remarquable en raison d'un changement de masses d'air particulièrement brutal. Les minimales pourront ainsi s'abaisser jusqu'à -10 °C au réveil ce week-end quand elles seront parfois supérieures à 10 °C d'ici mardi ou mercredi prochain, soit un gain de 15 à 20 °C en l'espace de quelques jours seulement. Cette hausse du mercure s'accompagnera souvent d'humidité dans une large moitié nord, avec une limite pluie-neige malheureusement élevée en montagne.

En deuxième partie de semaine prochaine, les températures matinales perdront quelques degrés tandis que les valeurs maximales pourraient encore augmenter, se rapprochant alors localement des records pour une dernière décade de janvier. L'ambiance s'annonce véritablement printanière en raison d'un ensoleillement généreux dans la plupart des régions, après dissipation des grisailles et des brouillards matinaux. Aucun retour du froid n'est pour l'heure à l'ordre du jour dans les dix prochains jours…