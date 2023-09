VIDÉO - Météo : 4 départements en alerte, découvrez les prévisions d'Ange Noiret pour ce jeudi 21 septembre

La perturbation arrivée mercredi continuera son chemin jeudi vers l'est du pays avec également 4 départements (la Drôme, l'Ardèche, l'Isère et l'Ain) placés en vigilance pluie-inondation à partir de 14h, selon Météo-France. En matinée, elle arrosera les régions allant des frontières belges et luxembourgeoises vers le bassin parisien et l'Aquitaine en donnant des cumuls de pluie conséquents.

À l'arrière, de la Normandie vers les Pays de la Loire en passant par la Bretagne, un régime de traîne se mettra en place, alternant entre éclaircies et passages nuageux amenant des averses devenant plus fréquentes et orageuses par l'ouest. À l'avant, le ciel est chargé de l'Alsace vers le Massif central, les Alpes, la Méditerranée et la Corse. Des pluies persisteront sur la région PACA et l'Île de Beauté, toujours selon Météo-France.