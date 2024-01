VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 9 janvier ? Découvrez les prévisions de Ange Noiret

Six départements, les Yvelines, l'Essonne, le Calvados, l'Orne, l'Eure et la Manche ont été placés ce mardi matin en vigilance orange neige/verglas. Le Nord et le Pas-de-Calais ont quant à eux été maintenus en vigilance orange pour crues. Cette journée devrait être la plus froide de la semaine dans l'Hexagone.

L'offensive hivernale est de plus en plus marquée sur le nord du pays. Les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Calvados, de l'Orne, de l'Eure et de la Manche ont été placés ce mardi matin en vigilance orange neige/verglas, a annoncé Météo-France. "Un axe neigeux s'étend de la région parisienne à la Basse-Normandie. Les quantités de neige tombées sont supérieures à ce qui était attendu. Des plaques de verglas routiers se forment également", a indiqué Météo-France.

La journée de mardi devrait être la plus froide de la semaine dans l'Hexagone, avec des températures ressenties comprises entre -5°C et -10°C sur un vaste tiers nord-est. "L'offensive hivernale se poursuit", a résumé Météo-France. "Sur le nord du pays, le vent de nord-est accentue l'impression de froid qui s'étend. Les températures nocturnes sont glaciales."

Ce mardi matin, il faut compter souvent -7 à -4 degrés dans les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bretagne, l’Auvergne et le Limousin, et -5 à -2 degrés sur le reste du territoire. Seules la Côte d'Azur et la Corse voient des températures positives avec 4 à 8 degrés.

Une vigilance crue maintenue

On peut s'attendre à un floconnage en moyenne vallée du Rhône dans la matinée avec localement des phénomènes glissants vers la Drôme. Cet après-midi, les faibles chutes de neige se cantonneront aux Alpes, pré-Alpes et Jura. Des ondées arroseront par endroits la région PACA et le sud de la Corse, où il fera un peu plus doux. On constatera temporairement des flocons pouvant blanchir les sols de la Bourgogne à la Bretagne et la Normandie.

Dans le sud-ouest, des grisailles givrantes se formeront dans la vallée de la Garonne avant de se dissiper pour laisser apparaître de belles éclaircies sur tout le quart sud-ouest. Les éclaircies seront également bien présentes des Hauts-de-France au Grand Est dans une ambiance froide et sèche.

Quarante-huit départements sont en vigilance jaune "grand froid" (deuxième niveau sur quatre). Météo-France a par ailleurs maintenu le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange pour crues. À Blendecques (Pas-de-Calais), l'une des communes sévèrement touchées par les inondations la semaine passée, le gel a figé la boue dans les rues. À côté, à Arques, il n'y a plus d'eau sur la place de l'Hôtel de Ville, mais certains riverains se sont retrouvés sans chauffage, alors que Météo-France prévoit -6°C mercredi.