Vers un week-end de grande douceur avec des pointes à 24°C, du soleil essentiellement au sud

Malgré la présence de l’anticyclone, ce week-end s’annonce bien souvent gris et parfois humide. Les régions les plus méridionales seront favorisées avec un temps sec et souvent lumineux. Avec un flux de sud-ouest, les températures seront douces partout mais avec un ressenti différent en fonction du type de temps et donc des régions.

Pour ce dernier week-end de l’hiver (l’équinoxe de printemps a lieu mercredi prochain), les conditions météo ne seront pas aussi agitées qu’au cours des week-ends précédents. Les conditions ne seront toutefois pas printanières sur l’ensemble du territoire malgré la proximité des hautes pressions. Les dépressions atlantiques vont en effet maintenir leurs effets avec un temps souvent gris et humide dans le nord et l’ouest alors que le sud profitera d’une météo bien plus clémente.

Un samedi souvent gris, sauf dans l’extrême sud

Ce week-end débutera sous un ciel souvent gris de l’Atlantique aux régions de l’est. Les nuages pourront lâcher quelques rares averses, en particulier de la Bretagne jusqu’au Poitou. Quelques flocons de neige pourront également tomber sur le nord des Alpes au-dessus de 1800 mètres d’altitude. Pendant ce temps, le soleil brillera sans l’ombre d’un nuage des Pyrénées jusqu’au pourtour méditerranéen où mistral et tramontane souffleront jusqu’à 60 km/h en rafales.

Côté températures, la fraîcheur sera raisonnable au réveil avec des minimales généralement comprises entre 4 et 14°C, du Massif Central jusqu’au Roussillon. En cours de journée, les thermomètres plafonneront à 10°C près des frontières du nord-est tandis que les 20°C seront dépassés dans le sud-ouest. Des pointes à 24-25°C sont même attendues dans les Pyrénées-Orientales !

Nouvelle perturbation pluvieuse dimanche

Le temps lumineux présent la veille au sud gagnera un peu de terrain vers le nord pour votre journée dominicale. Ainsi, vous profiterez d’un ciel à peine voilé dans toutes les régions situées au sud d’une ligne s’étirant de Bordeaux jusqu’à Colmar. Des Charentes au Grand Est, le ciel sera gris mais sans pluie alors qu’une nouvelle perturbation abordera le nord-ouest avec son lot de précipitations intermittentes et un vent de sud modéré.

L’atmosphère sera bien différente d’une région à l’autre pour débuter la journée avec 10°C ou plus dans l’ouest contre seulement 3 ou 4°C, voire localement moins dans l’est. L’après-midi, la douceur sera une nouvelle fois de mise avec des pointes à 15°C prévues jusqu’en Bretagne et 22-23°C attendus entre le sud de la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie.