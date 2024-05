VIDÉO - Grêle, pluies diluviennes, orages… Les images des intempéries après une nouvelle journée agitée

Deux départements du sud-ouest sont placés ce lundi 20 mai en vigilance orange pour pluie-inondation. La majeure partie du pays a vécu d'intenses pluies et de violents orages tout au cours de ce lundi de Pentecôte. Les habitants déjà sinistrés en Moselle craignent de nouvelles inondations.

"Mon dieu, je n'ai jamais vu ça." Dans les rues de Dijon, une pluie de grêlons tapisse les rues de blanc, devant les yeux incrédules des habitants. Devant la violence de l'orage, l'eau est montée très rapidement, et les voitures ont du mal à circuler. "Une vraie rivière", commente une internaute.

La journée de ce lundi 20 mai a encore été très agitée sur une majeure partie de l'Hexagone. Orages, pluies diluviennes, grêle… De l'Île-de-France aux Ardennes, en passant par l'Auvergne et la Bourgogne, les intempéries ont balayé une grande partie du territoire. Deux départements, la Gironde et la Charente-Maritime, sont d'ailleurs placés en vigilance orange pour pluie-inondation par Météo-France.

La crainte de nouvelles inondations

Dans l'Yonne, les importantes pluies ont inondé les routes, bloquant par endroits des poids lourd. Dans le Doubs, certains habitants ont pu ramasser les grêlons par poignée. À Saintes, le niveau de la Charente, qui déborde régulièrement, est sous haute surveillance. "Sur mon téléphone, j'ai un avertissement pour crues, inondations et tempête. On verra bien ce que ça donne", explique un habitant au 20H de TF1.

"On aimerait bien que ça soit une ombrelle ou un chapeau de paille, mais malheureusement le parapluie et les bottes en caoutchouc sont plus utiles", confie une autre habitante résignée.

À Sierck-les-Bains, en Moselle, malgré le soleil de ce lundi, les habitants gardent un œil prudent sur le cours d'eau qui traverse le village. Après avoir été inondée ce week-end, comme de nombreux habitants du département, Annick craint de nouvelles pluies, annoncées dans la nuit. "Tout est parti, on a lavé. On espère qu'il n'y aura rien de plus. C'est épuisant psychologiquement", confie-t-elle. Par précaution, la mairie a mis des sacs de sable à disposition et recommande aux habitants de mettre leur véhicule à l'abri, sur les hauteurs du village.

Et l'instabilité va persister dans les prochains jours sur l'Hexagone, sauf pour le sud-est. De la pluie, localement orageuse des Alpes au Grand Est, est attendue ce mardi 21 mai. Cette perturbation se prolongera jusqu'au Nord des Hauts-de-France, de la Lorraine et de l'Alsace.