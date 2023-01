Retour du froid : des chutes de neige et des pluies verglaçantes prévues la nuit prochaine

Pour la nuit prochaine et jeudi 26 janvier dans la matinée, un petit passage pluvio-neigeux sur le nord-ouest est annoncé. Seront concernées l'est des Hauts-de-France, les Ardennes, jusqu'au bassin parisien, mais aussi le Centre-Val de Loire ou le Poitou-Charentes. Une couche de neige fraîche de quelques centimètres devrait aussi se déposer sur le relief du Tarn et des Corbières. "Ailleurs, on atteint tout au plus un léger saupoudrage", estime Météo-France dans son bulletin du jour. Dans l'après-midi du 26 janvier, quelques flocons continueront de voltiger près des massifs et sur le nord-est.