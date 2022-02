VIDÉO - "Le pire n'est pas passé" : le cyclone Batsirai tout proche de l'île de la Réunion, 12 blessés à déplorer

Le cyclone Batsirai est tout proche des côtes réunionnaises alors que l'Île française de l'Océan indien est placée en alerte rouge cyclonique depuis mercredi 19h. Les 860.000 habitants de l'ile sont invités à rester confinés chez eux ce jeudi matin. L'œil du cyclone va passer à près de 200 kilomètres des côtes, provoquant d'intenses rafales et des pluies diluviennes.

Méteo-France a confirmé ce jeudi au petit matin à l'AFP que sa trajectoire s'était maintenue et qu'il devrait passer au plus près, à 180 km des côtes de ce département français d'Outre-mer. Comme il a ralenti sa course, cela va se produire plus tard qu'initialement prévu, selon les météorologues, sans énoncer de nouvelles prévisions autre que "dans le courant de la matinée".