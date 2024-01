VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 8 janvier ? Découvrez les prévisions de Vanessa Matagne

Le froid arrive ce lundi sur toute la France, et ce, pour quelques jours. Les températures minimales seront comprises entre -5 et 0 degrés ce matin sur la moitié nord, et entre -3 et +2 degrés au sud. Elles resteront souvent négatives au nord et atteindront les 10° au sud au fil de la journée.

Retour annoncé du froid ce lundi pour toute la France. Aucun département n'est en effet épargné par les températures négatives ce matin, avec des chutes de neige dans les régions montagneuses.

Au petit matin lundi, les gelées seront généralisées dans l'intérieur du pays et les maximales resteront souvent négatives au nord, prévoit Météo-France. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais restent en vigilance orange pour les crues.

Le préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume, a activé cette nuit le plan "grand froid" à Paris et demandé l'ouverture de places supplémentaires en hébergement d’urgence.

Ensoleillement ou nuages selon les régions

Des Pyrénées-Orientales à la basse vallée du Rhône et l'ouest de la région PACA, l'ensoleillement restera le plus souvent bien généreux. Le Mistral et la Tramontane atteindront encore 70 à 90 km/h en journée puis baisseront en soirée. Sur la Corse et l'est de PACA en revanche, les nuages seront nombreux dès le matin avec des averses, de neige à partir de 1.200 m. En soirée, sur l'ouest de PACA, les conditions se dégraderont et le ciel se couvrira. Des flocons ou des pluies verglaçantes seront possibles localement jusqu'en plaine puis s'étendront vers la moyenne vallée du Rhône en cours de nuit suivante.

Sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie, le soleil se montrera très généreux, excepté sur les côtes du nord Bretagne et la pointe du Cotentin où quelques averses pourront se produire l'après-midi. Sur le reste du pays, le ciel sera encore très nuageux. De l'Alsace au Berry, Limousin et d'Auvergne Rhône-Alpes jusqu'aux Pyrénées, les précipitations seront assez fréquentes, avec de la neige au-delà de 300 à 400 m.

En soirée et la nuit suivante, de petites chutes de neige à très basse altitude, voire en plaine, s'installeront du sud de Rhône-Alpes jusqu'au Centre-Val-de-Loire.

Températures comprises entre -5 et 11°C au fil de la journée

Les températures minimales seront comprises entre -5 et 0 degrés sur la moitié nord, entre -3 et +2 degrés au sud, entre 0 et 5 degrés près des côtes, localement 6 à 10 sur la Côte d'Azur et la Corse. Les maximales resteront souvent négatives au nord, avec -3 à 0 degrés de la Haute-Normandie et les Hauts-de-France jusqu'au Berry et la Bourgogne Franche-Comté.

Elles ne dépasseront pas 0 à 5 degrés sur le reste du pays, excepté sur le sud de l'Aquitaine avec 6 à 8 degrés, l'arc méditerranéen avec 6 à 11 degrés et la Corse avec 10 à 14 degrés.