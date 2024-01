VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 6 janvier ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Le temps sera un peu moins instable que les premiers jours de 2024 ce samedi. Les températures vont commencer à chuter, avant de devenir glaciale à partir de dimanche. Découvrez les prévisions du jour.

Le temps sera frais samedi et passagèrement instable en général, venté et sec en bord de Méditerranée, selon Météo-France, qui prévoit l'arrivée d'une vague de froid à partir de dimanche. Les départements du Pas-de-Calais, des Ardennes, de la Meuse et du Nord sont toujours en vigilance orange crues.

Les températures entameront une baisse samedi et le ressenti sera accentué par la bise de Nord qui se met en place. Les minimales varieront globalement entre 1 et 5 degrés dans l'intérieur avec quelques gelées possibles sur le Nord-Est et le Massif central, et de 6 à 10 près du littoral. Les maximales amorceront leur baisse également avec 5 à 8 degrés en général, 8 à 10 degrés près du littoral atlantique, et 11 à 15 degrés près de la Grande Bleue.

Les gelées devraient commencer à arriver en plaine à partir de dimanche avant de se généraliser durant la nuit de dimanche à lundi.La semaine prochaine, les températures devraient progressivement perdre plus de 10 degrés à l'échelle nationale. Et la journée de mardi devrait être la journée la plus froide.

Du côté des précipitations : samedi, le temps restera sec et de plus en plus ensoleillé au fil des heures, de la basse vallée du Rhône, à la Provence et au Languedoc-Roussillon, grâce à un fort mistral et une tramontane soufflant de 80 à 100 km/h en journée. De la Bretagne à la Normandie jusqu'au nord Aquitaine, le temps restera également sec et assez ensoleillé. Quelques bancs de brume pourront être présents au lever du jour mais se dissiperont rapidement en journée. Ailleurs, dans un flux qui s'établit au nord, ce sera beaucoup plus mitigé avec un ciel alternant entre éclaircies et passages nuageux porteurs ici et là de quelques ondées. Les averses seront plus nombreuses sur les Alpes du nord, le nord du Massif central et les Pyrénées. Elles seront plus marquées sur le Pays basque et sur le littoral des Landes où les cumuls pourraient être significatifs.

La neige tombera autour de 800/900 m sur les Pyrénées et vers 600 à 700 m sur les Alpes et le Massif central. Quelques flocons sont attendus dans les Vosges au-delà de 600 m en soirée.