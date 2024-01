"Moscou-Paris" : un froid polaire attendu en France à partir de ce week-end

Si la douceur domine encore très largement en ce milieu de semaine, un changement de masse d’air est attendu à partir de ce week-end. De l’air polaire va investir progressivement la France, apportant un mercure nettement plus froid, repassant même en dessous des normales. Les gelées s’annoncent fortes et généralisées tandis que les maximales auront du mal à dépasser le 0°C dans l’est.

Si le froid gagne du terrain et en intensité sur le continent européen avec les premiers -40°C de l’hiver enregistrés en Suède, la douceur résiste vers le Royaume-Uni et la France, situés en ligne de mire d’un puissant courant d’ouest apportant également beaucoup d’humidité. Mais cette situation va prochainement évoluer avec un net changement de temps prévu à partir de ce week-end. Le flux va en effet s’orienter au secteur nord-est sous l’action d’un anticyclone qui va se positionner sur les îles britanniques. De l’air polaire en provenance d’Europe du Nord et de Russie va ainsi se diriger vers des pays plus occidentaux tels que la France. C’est ce qu’on appelle le fameux "Moscou-Paris", illustrant la circulation des masses d’air depuis la Russie jusqu’à notre pays. Cet air continental, s’il est sec toute l’année, est aussi froid voire très froid en hiver…

Retour des gelées matinales ce week-end

Les premiers effets du flux de nord-est se feront sentir au cours du week-end. Ainsi, avant que le temps ne s’assèche, des averses pourront encore se produire samedi comme dimanche près des Pyrénées et surtout entre l’Auvergne-Rhône-Alpes et le Jura. La limite pluie-neige s’abaissera continuellement, si bien que les flocons pourront s’inviter jusqu’en plaine dimanche. De son côté, le froid s’installera progressivement. Si les gelées seront rares samedi, elles se généraliseront à un très large quart nord-est dimanche, jusqu’en vallée du Rhône. Il fera généralement entre -3 et 0°C au réveil dans ces régions et entre 1 et 5°C partout ailleurs.

En cours de journée, les maximales seront en nette baisse par rapport aux valeurs de ce milieu de semaine. Ainsi, dès samedi après-midi, la barre des 10°C ne sera plus atteinte, sauf près de la Grande Bleue. Ne prévoyez pas plus de 4 ou 5°C dans l’est et entre 7 et 9°C dans les régions océaniques. Dimanche, le froid s’accentuera au fil des heures, si bien que les valeurs auront du mal à redevenir positives l’après-midi entre les frontières du nord-est, les régions centrales, le Limousin et l’Auvergne-Rhône-Alpes. Les maximales se situeront alors 4 à 7°C en dessous des normales de saison. Ce froid sera par ailleurs accentué par un vent de nord à nord-est qui soufflera entre 30 et 50 km/h en rafales, voire davantage en direction de la Méditerranée.

Jusqu’à -10°C en début de semaine prochaine

La masse d’air froid continuera de progresser en début de semaine prochaine, si bien que le mercure poursuivra sa chute. Lundi matin, les valeurs seront négatives sur l’ensemble du territoire, exceptions faites des côtes bretonnes, du Cotentin et du littoral méditerranéen. Les valeurs s’échelonneront le plus souvent de -6 à -2°C en plaine tandis qu’elles s’abaisseront en dessous des -10°C en montagne. L’après-midi, les thermomètres se maintiendront en dessous du 0°C dans le nord et l’est du pays. Mardi, l’accentuation du froid se poursuivra avec souvent entre -8 et 4°C au réveil, jusqu’à -10°C dans les vallées d’Auvergne-Rhône-Alpes tandis qu’aux heures les plus chaudes, ne vous attendez pas à plus de -3 à 0°C sur les trois quarts du pays.

Le pic de cet épisode de froid devrait être atteint entre mercredi et jeudi avec des valeurs minimales régulièrement inférieures à -5°C et jusqu’à -10 voire -12°C dans l’est. Une hausse sensible est envisagée en fin de semaine prochaine mais les incertitudes sont encore nombreuses à cette échéance. Pendant ce temps, les conditions météo s’annoncent calmes avec ce flux continental bien installé. Le soleil l’emportera ainsi dans la plupart des régions. Même s’il ne réchauffera pas véritablement l’atmosphère, il apportera une lumière bienvenue après plusieurs semaines de temps gris et pluvieux. Après une première partie d’hiver dans une grande douceur, il est désormais temps de ressortir bonnets, écharpes et doudounes pour quelques jours au moins…