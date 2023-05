VIDÉO - Quel temps ce mercredi 24 mai ? Découvrez les prévisions météo

Les températures minimales seront comprises entre 5 et 8°C des Hauts-de-France et de la Normandie à la Lorraine, entre 8 et 11°C sur le reste de la moitié nord, entre 11 et 15°C en général au sud. Les maximales atteindront 15 à 18°C sur les côtes de Manche, 18 à 22°C sur le reste de la moitié nord, sur l'Auvergne et le Lyonnais. Sur le sud du pays, il faudra prévoir entre 21 et 25°C et localement 26 à 28°C sur les régions méditerranéennes.