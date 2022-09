Orages : trois départements du sud en alerte orange

De nouveau orages arrivent en France. Ce vendredi, trois départements ont été placés par Météo France en alerte orange. Il s'agit des Bouches-du-Rhône (13), le Gard (30) et la Vaucluse (84). "Des orages vont se développer, surtout marqués a priori en soirée et première partie de nuit, avec des précipitations intenses : on attend jusqu’à 40 à 60 mm, voire 70 à 100 mm en peu de temps, ponctuellement un peu plus du fait d’un risque de stationnarité. Ceci engendre donc un risque de ruissellement et d’inondations par endroits. De la grêle, des rafales sous orages et une activité électrique intense sont aussi à redouter", prévoit Météo France.