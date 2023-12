Pluies fréquentes, neige en montagne, coups de vent… La météo s’annonce agitée ces prochains jours !

Cette première semaine de décembre est marquée par des perturbations pluvieuses et venteuses qui traverseront le pays. Cette agitation s’accompagnera d’une nette hausse des températures, le matin comme l’après-midi. Il faudra également surveiller la fin de semaine avec un risque d’intempéries dans plusieurs régions.

Après un week-end froid, mais généralement ensoleillé, le temps change cette semaine avec le retour d’un flux d’ouest. Ainsi, exit la masse d’air polaire au profit d’une influence océanique faisant remonter les températures. Côté ciel, les conditions s’annoncent agitées avec des fronts pluvio-venteux actifs pouvant générer des intempéries dans plusieurs régions. Les journées de jeudi, de vendredi et de dimanche seront ainsi à surveiller.

Un répit de courte durée mercredi

Après une première perturbation pluvieuse qui a traversé le pays durant la journée de lundi, le temps demeurera mitigé mardi. En cause, la dépression responsable du temps perturbé de ce début de semaine qui traînera encore dans la moitié nord, apportant des pluies plus faibles et plus intermittentes que la veille. Quelques averses persisteront également dans le quart sud-ouest et en montagne, avec une limite pluie-neige autour de 1000 mètres.

Ailleurs, des éclaircies se développeront. Le ciel sera même totalement dégagé en Méditerranée sous l’effet du mistral et de la tramontane. Côté mercure, l’air froid fera encore un peu de résistance sur le flanc est alors que les valeurs seront de saison ailleurs. Les minimales seront positives avec de 1°C à Aurillac à 10°C en Corse. Aux heures les plus chaudes, les valeurs s’établiront de 3°C sur le plateau de Langres à 15°C près de la Grande Bleue.

Mercredi s’annonce comme la plus belle journée de la semaine avec une sorte de répit entre deux perturbations. Celle de la veille apportera encore quelques averses dans le nord-est tandis que la suivante abordera la Bretagne en fin de journée. Entre les deux, le temps sera clément avec de plus en plus de soleil à mesure que l’on se dirigera vers le sud du territoire. Il faudra toutefois se montrer patient en raison des nombreux brouillards présents au lever du jour. Les températures repartiront temporairement à la baisse avec le retour des valeurs à un chiffre dans la plupart des régions.

Une fin de semaine particulièrement agitée

La deuxième partie de semaine s’annonce très chaotique avec l’installation d’une perturbation très active dans l’ouest jeudi. Elle apportera beaucoup de pluie et un vent puissant qui sera à surveiller, les rafales atteignant 100 km/h sur les côtes du nord-ouest. La France sera toutefois coupée en deux puisque la moitié est conservera un ciel encore lumineux avant l’arrivée du front océanique prévue durant la nuit suivante. Les températures repartiront à la hausse après les gelées matinales présentes dans une large moitié est au réveil.

Vendredi, les rôles seront inversés avec des précipitations marquées dans l’est sous forme de pluie et de neige en montagne. Il faudra également surveiller le creusement d’une dépression secondaire en Méditerranée pouvant générer de fortes intempéries. Partout ailleurs, un ciel de traîne apportera nuages, éclaircies et averses dans une ambiance encore assez ventée et de plus en plus douce. Ce deuxième week-end de décembre restera agité avec une nouvelle perturbation active balayant la moitié nord. Elle pourrait également générer un nouveau coup de vent dans le nord-ouest pendant que le sud et l’est du pays profiteront d’une météo plus apaisée, le tout avec des températures de saison.