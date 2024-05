Pluies, orages… La météo s'annonce particulièrement maussade la semaine prochaine

Les communes de l'est de la France touchées samedi par des crues observent un retour progressif à la normale ce dimanche. La Moselle n'en a pourtant pas fini avec les intempéries. Des précipitations importantes, sous forme d'averses orageuses, sont prévues toute la semaine prochaine sur la plupart du pays.

Après un relatif retour au calme suite aux intempéries des derniers jours, la Moselle n’a pourtant pas fini avec les intempéries. Lundi, "des averses, ponctuées de coups de tonnerre, sont encore bien présentes dès le lever du jour sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Limousin", indique Météo-France.

"Les orages peuvent être localement forts dès le matin sur le nord de cette zone", explique Météo-France. L'après-midi, "l'instabilité se généralise une nouvelle fois à la plupart des régions en donnant de fréquentes averses" et "des orages éclatent depuis le littoral vendéen et charentais en direction du Centre-Val de Loire, de l'ouest de l'Île de France et des Ardennes, sur les Alpes". En outre, "des chutes de grêle sont probables sur l'Auvergne et la Bourgogne", selon le service météorologique. "En cours de nuit suivante, les orages les plus virulents grondent de la Normandie vers l'île de France jusque vers les frontières italiennes et suisses", poursuit Météo-France.

Un temps perturbé toute la semaine

Ce temps très perturbé devrait se poursuivre tout au long de la semaine, avec des pluies qui pourraient donner des cumuls importants sur des territoires déjà touchés par des inondations. Mardi, les précipitations seront déjà nombreuses dans tout le pays dès le matin, sauf en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les pluies se renforceront dans l’après-midi, avec une ampleur importante dans le nord-est du pays. Déjà très présentes au réveil dans le nord du pays mercredi matin, les averses gagneront du terrain au fil de la journée. Seul le sud-est sera globalement épargné.

Jeudi, la matinée devrait être plutôt calme, à part quelques averses dans le sud-ouest, prévoit Météo-France. Les averses gagneront ensuite quasiment tout le pays. C’est dans la moitié nord qu’elles seront les plus conséquentes. Si la situation sera orageuse dans le sud-est, en Occitanie et dans les Bouches-du-Rhône, le soleil devrait en revanche l’emporter. Les orages gagneraient du terrain dans le nord du pays en fin de journée et dans la soirée. Vendredi, la matinée serait une nouvelle fois calme sur quasiment tout le pays. Mais les averses devraient recommencer à tomber dans tout l'Hexagone ensuite. Des orages devraient une nouvelle fois se former en fin de journée et dans la soirée dans l’est du pays.

Une accalmie devrait intervenir samedi, même si des averses pourraient encore tomber dans la moitié est du pays. Dimanche devrait être une belle journée, même si des averses sont encore possibles dans la moitié nord.

Les températures devraient globalement être proches des moyennes de saison cette semaine, même si elles seront un peu plus basses que les normes dans le sud-ouest, en étant comprises entre 16 à 18 degrés l’après-midi, en moyenne. Le mercure atteindra cette semaine en moyenne 20 à 23 degrés dans le sud-est du pays l’après-midi, 16 à 20 degrés sur la moitié nord en moyenne. Les températures devraient augmenter dimanche sur tout le pays.