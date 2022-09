Pluies, vents, orages mais aussi des éclaircies : la météo de ce vendredi 30 septembre

Au contraire, le soleil se montrera bien plus généreux de l'ouest de la vallée du Rhône vers le Languedoc et le Roussillon. Mais sur le reste du pays, la grisaille matinale, les brumes et le brouillard matinal se dissiperont peu à peu au cours de la journée. Les nuages feront alors jeu égal avec les éclaircies, puis le ciel se chargera par l'ouest en marge de la dégradation venue du nord-ouest.

Le vent restera sensible dans le domaine du Mistral et de la Tramontane, jusqu'à atteindre 60 à 70 km/heure. Parallèlement, le vent de sud-ouest se renforcera à la mi-journée sur les côtes de Manche, les rafales se situant également autour de 60 à 70 km/heures, voire 90 dans les endroits les plus exposés.