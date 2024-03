4 départements en vigilance orange pluie-inondation ou crues samedi

Météo-France a placé trois nouveaux départements en vigilance orange pour la journée de samedi 9 mars. Il s'agit de l'Ardèche, du Var et des Alpes-Maritimes.

Appel à la prudence dans quatre départements de l'Hexagone. Météo-France a placé trois nouveaux départements en vigilance orange pour la journée du samedi 9 mars. La Charente-Maritime est déjà concernée pour des risques de "crues". L'Ardèche, le Var et les Alpes-Maritimes, eux, sont placés en vigilance orange pour des risques de "pluie-inondation".

Samedi après-midi, "les pluies vont s'intensifier sur les Cévennes dans un premier temps et sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur dans un deuxième temps", précise le service météorologique, qui note que cet épisode pluvieux survient alors que "les sols ont été saturés ces dernières semaines". "Les cumuls attendus sur les Cévennes ardéchoises seront compris entre 150 et 250 millimètres."

Sur l'est du Var et les Alpes-Maritimes, "des cumuls compris entre 100 et 120 millimètres" sont attendus, "et localement plus", prévient Météo-France. Dans les trois départements, l'alerte orange démarrera dans l'après-midi, et durera jusqu'au milieu de la nuit de samedi à dimanche. Météo-France appelle les habitants concernés à être "très vigilants".

La Charente-Maritime, elle, est déjà en vigilance orange ce vendredi. Selon le site Vigicrues, chargé d'informer sur le risque des principaux cours d'eau en France, la Charente inquiète particulièrement, avec des risques de débordement en aval, autour de la ville de Saintes.