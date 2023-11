VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 19 novembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Un dimanche nuageux sous de douces températures. Seule la Charente-Maritime reste soumise aux risques de crues. Retrouvez le bulletin détaillé.

La grisaille sera au rendez-vous sur les deux tiers nord de la France, avec quelques épisodes de pluie, tandis que le soleil devrait dominer le reste du pays, selon les prévisions de Météo-France. Le département de Charente-Maritime, qui sera sous le coup d'une crue importante sur le tronçon Charente aval, restera placé sous vigilance orange "crues".

Du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Lorraine, l'Alsace, Franche-Comté et le nord d'Auvergne-Rhône-Alpes, le ciel sera couvert le matin avec quelques pluies éparses, plus fréquentes sur le Jura. L'après-midi, en Charente et du nord de l'Aquitaine jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Jura, le ciel restera encombré avec des pluies éparses, tandis que la Lorraine et l'Alsace retrouveront quelques éclaircies, avant le retour de quelques averses en fin de journée. Sur le reste de la moitié nord du pays, le temps redeviendra généralement plus sec avec des éclaircies.

Mais près de la Manche et des frontières du nord, le ciel restera plus chargé avec des ondées, plus particulièrement sur le nord des Hauts de France où les averses, encore assez fréquentes, donneront localement un cumul de 20 mm. De plus, le vent de sud-ouest se renforcera près de la Manche, il soufflera jusqu'à 70 à 80 km/h sur les côtes, 60 à 70 km/h dans l'intérieur.

Au sud, le temps sera calme et lumineux, mais dans les vallées du Sud-Ouest, les brouillards matinaux seront fréquents et lents à se dissiper, alors qu'un beau soleil se maintiendra des Pyrénées à la région PACA et en Corse.