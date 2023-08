VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 3 août ? Découvrez les prévisions

Progressivement, par le Nord-Ouest les averses deviendront plus rares en cours de journée. Le pourtour méditerranéen bénéficiera encore d'une journée bien ensoleillée. Les vents d'Ouest resteront encore sensibles sur le littoral atlantique. La Tramontane atteindra 70 à 80 km/h et entre Corse et Continent les pointes pourraient aussi avoisiner les 80 km/h.