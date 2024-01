VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 21 janvier ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Ce dimanche, le redoux va doucement s'installer, avant une remontée très nette des températures lundi. Le temps sera gris et légèrement pluvieux. Retrouvez les prévisions détaillées.

Le temps sera marqué ce dimanche par une dégradation précédée de regel ou de petites pluies verglaçantes le matin sur le nord-ouest, selon les prévisions de Météo-France. Le vent se renforcera en soirée près de la Manche. Un temps gris et très faiblement pluvieux envahira progressivement une large moitié nord-ouest du pays. Cette dégradation s'accompagnera d'un net redoux mais les premières précipitations arriveront sur des sols encore très froids ou enneigés, et pourront les rendre temporairement glissants en première partie de journée. Ce risque concerne plutôt le nord du Poitou, l'est des Pays de la Loire et la Normandie dans la nuit de samedi à dimanche, le Centre, l'Ile-de-France et le nord de la Seine dimanche matin.

Dans l'après-midi, le temps plus doux mais humide avec quelques pluies et un vent de sud modéré, s'étendra de la Manche jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, le nord de l'Auvergne, la Bourgogne et la Lorraine. Sur le flanc est et le tiers sud du pays, le temps restera assez bien ensoleillé malgré un soleil bien voilé par moments.

Excepté sur la pointe bretonne où le redoux sera rapide, les gelées seront encore fréquentes sur le pays la nuit prochaine et demain matin, comprises entre -1 et -5 degrés, localement -6/-8 à l'est, notamment dans le Grand Est. L'après-midi s'annonce en revanche bien plus doux avec 5 à 8 degrés du Grand Est au Lyonnais, 8 à 13 ailleurs, localement 14/15 vers le Pays Basque et près de la Méditerranée. En soirée et nuit de dimanche à lundi, un temps sera plus agité, bien pluvieux et surtout venteux, gagnera la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Les rafales atteindront 70 à 90 km/h dans les terres, 90 à localement 110 km/h sur la côte.