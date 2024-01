VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 28 janvier ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Des entrées maritimes maintiendront un temps gris dimanche sur le pourtour du Golfe du Lion, avec du vent assez fort, et des nuages bas ou du brouillard sont attendus en matinée sur le reste du pays. Suivez les prévisions de Météo-France.

Des entrées maritimes maintiendront un temps gris dimanche sur le pourtour du Golfe du Lion, avec du vent assez fort, et des nuages bas ou du brouillard sont attendus en matinée sur le reste du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Quelques stratus s'échapperont jusqu'en région toulousaine et surtout le vent d'Autan se renforcera dès le matin pour souffler en rafales de 60 à 80 km/h, parfois jusqu'à 90/100 sur le relief du Tarn et dans le Lauragais.

Sur le reste du pays, les conditions resteront calmes. Des nuages bas ou brouillards sont probables le matin de la Bretagne au Poitou et au Centre, en plaine d'Alsace, du Val de Saône au Lyonnais et dans les vallées d'Auvergne.

Ils pourront être localement givrants sur le nord-est. Ces grisailles résisteront parfois jusqu'à la mi-journée dans les vallées de l'est.

L'après-midi, excepté en Occitanie où le temps restera gris ou venté, le temps s'annonce agréable sur le reste du pays, sous un ciel voilé.

Sur le sud du massif Central et le Lyonnais, le vent de sud à sud-est ne dépassera pas 60 km/h en rafales. Quelques rafales pourront atteindre 80 km/h sur la montagne basque.

Côté températures, prévoir de faibles gelées sur les Hauts-de-France, la région parisienne et la Bourgogne Franche-Comté, des gelées plus marquées avec parfois jusqu'à -2 à -4 degrés sur le Grand Est.

En journée, les maximales s'inscriront entre 6 et 10 degrés du nord de la Seine aux frontières allemandes et en Val de Saône. Ailleurs, elles atteindront 11 à 17 degrés, localement 18/20 sur les hauteurs du Limousin et le sud de l'Aquitaine, 21 à 23 près des Pyrénées.