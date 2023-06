Météo : quel temps ce lundi 26 juin ? Découvrez les prévisions

Les minimales seront de l'ordre de 13 à 18 degrés, et de 18 à 23 degrés le long du littoral méditerranéen. Hormis sur le pourtour du golfe du Lion, arrière-pays provençal et basse vallée du Rhône où le mercure fera des pointes jusqu'à 32 à 36 degrés, partout ailleurs, les températures maximales seront en nette baisse : le mercure n'affichera plus que 20 et 23 degrés de la Bretagne aux Hauts-de-France et 25 à 28 degrés sur les autres régions.