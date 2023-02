Météo : quel temps ce mardi 21 février ? Découvrez les prévisions

Ce mardi, la couverture nuageuse restera dense tout au long de la journée du Languedoc-Roussillon vers la basse vallée du Rhône, la Côte d'Azur et la Corse. Quelques pluies éparses pourront se produire sur le relief cévenol. En marge d'une nouvelle dégradation arrivant de la péninsule ibérique, le ciel se chargera de nuages d'altitude de plus en plus compacts au sud de la Garonne dès le lever du jour.

Ces nuages gagneront ensuite le Poitou-Charentes, le Limousin pour la mi-journée puis occuperont les régions allant des Pyrénées centrales vers la Bretagne l'après-midi en lâchant quelques averses. Sur le reste du pays, l'humidité de basses couches se résorbera peu à peu au fil de la matinée mais les nuages d'altitude gagneront vite du terrain, donnant un dégradé avec l'avancée de la dégradation progressant par l'ouest. Le temps restera cependant sec pour la journée. Le vent d'Autan reste sensible dans son domaine, de 60 à 70 km/h.