VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 23 janvier ? Découvrez les prévisions de Vanessa Matagne

Les nuages sont de mise ce mardi presque partout en France. Les températures restent globalement positives. Retrouvez la Météo en détails.

Le temps mardi sera souvent gris et humide excepté au voisinage des Pyrénées et dans le Sud-Est selon les prévisions de Météo-France. Du Sud-Est à la Corse, ainsi qu'au voisinage des Pyrénées, les rares grisailles matinales laisseront la place à un soleil tout au plus voilé en journée. En revanche, du Golfe du Lion aux côtes varoises, le vent d'ouest-nord-ouest soufflera de 60 à 80 km/h en rafales. Partout ailleurs, le temps sera gris et très nuageux la majeure partie de la journée avec de petites pluies ou bruines passagères.

Le matin, les bancs de brouillards sont fréquents et quelques flocons tomberont sur le nord des Alpes, le Jura et les Vosges au-dessus de 900/1000 m d'altitude. Le vent de sud-ouest sera sensible sur le nord-ouest du pays avec des rafales de 60 à 70 km/h près de la Manche puis se généralise dans la moitié nord mais les rafales resteront plus importantes près des côtes.

Côté températures, les minimales varieront de 2 à 8 degrés en général, jusqu'à 9 à 12 degrés près des côtes. L'après-midi, il fera 8 à 12 degrés du nord-est au centre-est du pays, 12 à 15 degrés ailleurs, jusqu'à 16 à 18 degrés près de la Méditerranée et au pied des Pyrénées, voire 19 à 20 degrés vers les Pyrénées-Atlantiques.