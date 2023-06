Météo : quel temps ce mardi 27 juin ? Découvrez les prévisions

Le temps sera gris mardi le long des Pyrénées, et ensoleillé ailleurs. Selon Météo-France, sur les Pyrénées et son piémont, les nuages seront encore nombreux au lever du jour. L'après-midi, le ciel sera plus changeant, les nuages bourgeonneront et un risque d'averses sur les crêtes n'est pas à exclure, pouvant aller jusqu'à l'orage notamment sur la partie Est de la chaine.

Partout ailleurs, mis à part quelques bancs de brume matinaux présents au lever du jour vers la Seine-Maritime, c'est un temps sec et ensoleillé qui dominera toute la journée. Au nord de la Loire, les nuages seront un peu plus nombreux, mais n'altèreront en rien l'impression de beau temps.