VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 5 septembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Le temps sera calme et ensoleillé mardi, selon Météo-France qui a émis une vigilance jaune pour canicule dans 43 départements. Peu de changement côté ciel, le bleu dominera malgré des bancs de fins nuages élevés, plus fréquents sur le nord et l'est du pays, poursuit l'institut météorologique.

Sur la façade atlantique, le voile nuageux présent au lever du jour se délitera en matinée mais laissera parfois place à quelques plaques de nuages bas, sur le sud Bretagne principalement.