Soleil et douceur pour le premier jour du printemps

Ce mercredi 20 mars marque le premier jour du printemps. Pour l'occasion, le soleil est bien au rendez-vous, même si quelques nuages vont s'inviter dans la journée sur la façade ouest du pays. Les températures, très douces, pourront grimper jusqu'à 24°C.

Le printemps est là, et le soleil est au rendez-vous. Le temps mercredi sera marqué par une grande douceur sur tout le territoire, à l'exception de quelques ondées orageuses dans l'Ouest, selon les prévisions de Météo-France.

Sur une grande moitié est du pays, le soleil dominera dès le matin, malgré quelques bancs de grisaille qui seront vite dissipés, plus lentement de l'Alsace et Lorraine au Val de Saône.

Un soleil radieux mais aussi quelques nuages

Autour du golfe du Lion, les entrées maritimes de nuages bas se morcelleront difficilement. Le vent d'Autan soufflera à 60 à 70 km/h, localement 80 en journée. En Corse, le soleil sera radieux.

Sur le Nord-Ouest et la façade atlantique, les nuages seront nombreux, le ciel voilé. De la Vendée à la Gironde, le ciel sera plus menaçant et quelques ondées parfois accompagnées de coups de tonnerre circuleront.

L'après-midi ces ondées éparses gagneront le Limousin, le Poitou et les Pays de la Loire tandis que le voile nuageux s'étendra sur le nord du pays.

Sur l'ouest des Pyrénées, on attend une dégradation orageuse un peu plus marquée en fin de journée et soirée, avec des rafales jusqu'à 80 à 90 km/h localement. Les températures minimales iront de 4 à 9 degrés en général d'Est en Ouest, jusqu'à 12 sur la côte aquitaine et le Roussillon.

Les maximales varieront entre 17 et 20 degrés de la Bretagne au Grand Est et autour du golfe du Lion, et entre 20 et 24 sur le reste du pays, avec des pointes à 25 degrés au sud de la Garonne.