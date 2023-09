VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 6 septembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Les minimales seront comprises entre 10 et 16 degrés sur le Nord-Est, 15 à 20 degrés en général ailleurs, jusqu'à 18 à 22 en bord de Méditerranée. Les maximales resteront chaudes et atteindront 31 à 35 degrés du Sud-Ouest à l'intérieur de la Bretagne et au Centre, jusqu'à 35 à 37 degrés par endroits. En bord de Méditerranée et sur les côtes de Manche, on attendra entre 23 et 30 degrés.