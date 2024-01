VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 13 janvier ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

La grisaille s'impose ce samedi sur la moitié nord du pays. Attention sur la route aux brouillards givrants. Retrouvez les prévisions détaillées.

Le temps restera calme samedi, froid au nord, plus doux au sud, prévoit Météo-France, qui annonce la fin de la vigilance orange "crues" sur le Pas-de-Calais. La nuit prochaine, sur les régions au nord de la Loire jusqu'au Berry et au Grand-Est, les nuages bas seront à nouveau compacts. Dans une atmosphère encore très froide, ils pourront par moments s'accompagner de petites pluies ou bruines, ou quelques flocons près de la Belgique.

Par endroits, notamment en Alsace, ces précipitations risquent de déposer un peu de verglas sur les sols gelés. On se méfiera également des brouillards givrants. De l'Aquitaine à l'ouest de Midi-Pyrénées, ainsi qu'en Val de Saône jusqu'au Lyonnais, là aussi les nuages bas ou brouillards parfois givrants deviendront généralisés.

Brouillards givrants

Samedi, la journée débutera dans une ambiance encore hivernale avec de fortes gelées. Sur la moitié nord, la grisaille persistera en matinée avec parfois de faibles pluies ou des flocons, ou des brouillards givrants. En région lyonnaise, dans le Sud-Ouest, ainsi que dans l'intérieur de la Provence, les brouillards parfois givrants évolueront au cours de la matinée. Ailleurs le soleil brillera généreusement.

L'après-midi, le ciel restera souvent bas et gris de la Normandie et du bassin parisien au Benelux et localement le long de la vallée de la Loire, en plaine d'Alsace et en Val de Saône. Ailleurs, le soleil reviendra mais sera de plus en plus voilé sur la façade atlantique et le sud-ouest.

Côté températures, excepté les rivages méditerranéens ainsi que le Nord-Pas-de-Calais où elles resteront légèrement positives, les gelées seront généralisées, avec des minimales souvent comprises entre -5 et 0 degrés et s'abaissant parfois jusqu'à -6/-8 du Massif central aux frontières de l'est.

Les maximales resteront froides sur la moitié nord jusqu'au Poitou et le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec 1 à 5 degrés en général, localement -2 à 0 sous les grisailles tenaces du nord-est. À l'inverse, au sud, les températures commenceront à se radoucir pour atteindre 5 à 10 degrés, jusqu'à 10 à 15 degrés du sud de l'Aquitaine jusqu'au pourtour méditerranéen.