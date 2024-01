VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 27 janvier ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Des Pays de Loire jusqu'à l'est des Hauts-de-France, la Lorraine et l'Auvergne Rhône-Alpes, des conditions plus calmes seront de retour. Mais l'ambiance restera souvent grise avec de nombreux nuages bas ou brouillards en matinée, prévoit Météo-France. Retrouvez les prévisions détaillées.

Des Pays de Loire jusqu'à l'est des Hauts-de-France, la Lorraine et l'Auvergne Rhône-Alpes, des conditions plus calmes seront de retour, mais l'ambiance restera souvent grise avec de nombreux nuages bas ou brouillards en matinée, prévoit Météo-France. Ils se dissiperont très lentement, parfois en début d'après-midi seulement, et pourront persister par endroits, en particulier dans le nord-ouest ou le Val de Saône. À l'inverse en Bretagne, après un début de journée plutôt ensoleillé, les nuages bas s'installeront en matinée. Par contre, au bord de la Manche et de l'Alsace à la Franche-Comté, les grisailles seront plus rares et les éclaircies domineront.

Dans les plaines du Sud-Ouest, ce sera ne nouvelle matinée sous de nombreux brouillards ou nuages bas. Dans l'après-midi, la majeure partie de la grisaille se dissipera. Des Pyrénées au pourtour méditerranéen et les Alpes, la journée s'annoncera bien ensoleillée, excepté quelques grisailles matinales sur le sud de PACA et le littoral corse. Le mistral atteindra 50 à 60 km/h le matin.

Les températures seront en baisse, les gelées seront de retour avec -3 à +1 degrés des frontières du nord jusqu'à la Normandie, et jusqu'au nord des régions Centre-Val-de-Loire et Bourgogne Franche-Comté, des minimales entre 0 et 5 degrés de la Bretagne aux Pays de Loire et Auvergne Rhône-Alpes, entre 4 et 9 degrés au sud, localement 10 ou 11 près de l'Océan ou de la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 6 et 11 degrés au nord, jusqu'à la Loire-Atlantique, le Centre-Val-de-Loire et l'Auvergne Rhône-Alpes, elles s'échelonneront entre 12 et 17 degrés au sud, et atteindront encore 17 à 21 au pied des Pyrénées et près de la Méditerranée.