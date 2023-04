VIDÉO - Quel temps ce samedi 8 avril ? Découvrez les prévisions météo

Le temps samedi sera variable avec de rares averses sur le nord-est, les Alpes et la Corse, et bien ensoleillé ailleurs, selon les prévisions de Météo-France.

Des Hauts-de-France et du Grand-Est jusqu'au Centre, les vallées d'Auvergne et le Lyonnais, la journée débutera sous de fréquentes nappes de nuages bas ou de brouillard. Cette grisaille évoluera vers un ciel variable, partagé entre éclaircies et passages nuageux. Ces derniers laisseront échapper de rares averses près des frontières du nord et près des Vosges.