VIDÉO - Quel temps fait-il ce lundi 27 mars ? Découvrez les prévisions météo

Dans le reste de l'Hexagone, on observera encore le matin un ciel chargé et pluvieux près des Pyrénées et du Massif central au flanc est, avec quelques flocons sur les Pyrénées et le Massif central au-delà de 1000-1200 m. La neige tombera plus durablement sur les Alpes du nord à partir de 800/1000 m. Ailleurs, plus au nord, les éclaircies prédomineront.

L'après-midi, un ciel plus lumineux se généralisera, alternant entre soleil et passages nuageux. Quelques ondées surviendront entre la frontière belge, le Grand Est et le Lyonnais.