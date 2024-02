VIDÉO - Quelle météo pour ce week-end ? Découvrez les prévisions

Pour ce premier week-end des vacances scolaires, le temps reste pluvieux sur une large partie de la France. En revanche, les températures restent, elles, particulièrement douces pour la saison.

Ciel gris et précipitations au menu. Dans la lignée de ces derniers jours, des pluies, parfois orageuses, modérées à assez fortes, vont s'abattre dans la journée de samedi des Cévennes gardoises et ardéchoises à la vallée du Rhône et jusqu'à PACA, ainsi que le sud de la Corse l'après-midi. Les cumuls les plus importants devraient concerner les départements du Var et des Alpes-Maritimes, estime Météo France. Plus de 40 à 50 cm de neige fraiche sont attendus au-delà de 2000 m sur les Alpes du Sud. À noter que la limite pluie-neige se situera entre 1500 et 1600 m.

Par ailleurs, la vigilance orange crue a été déclenchée vendredi pour le Finistère (29) et le Pas-de-Calais (62). Dans le détail, la Laïta pourra atteindre des niveaux de débordements importants pendant la phase des marées hautes en raison de très forts coefficients de marée samedi (103) et dimanche (109). Dans le Pas-de-Calais, les niveaux seront toujours en très légère hausse sur la Canche, sans atteindre les niveaux des épisodes précédents.

Pour ce qui est des températures, elles seront en légère baisse mais resteront douces. Les minimales seront comprises entre 6 à 10 degrés en général du nord au sud. Elles resteront plus fraîches sur les reliefs auvergnats, pyrénéens et alpins. Les maximales seront assez homogènes avec 9 à 13 degrés en général, jusqu'à 15 près de la Méditerranée.

Après une accalmie sur la majorité du territoire dans la matinée, les précipitations reprendront de plus belle, accompagnées d'éclaircie, dans l'après-midi de dimanche. Des pluies éparses sont ainsi prévues sur une large diagonale nord-est/sud-ouest, accompagnées de vents modérés (autour des 50 km/h). En revanche, un grand soleil sera de mise sur le bassin méditerranéen. Le mercure sera au supérieur aux 10 degrés dans la majorité de l'Hexagone (10°C à Paris, Cherbourg, Metz et Lille, 12°C à Lyon, Tours et Nantes). Il montera même à 15°C à Marseille, Perpignan et 16°C à Nice.