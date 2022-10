VIDÉO - Retour du beau temps en France : ne dites pas "l'été indien", mais "l'été de la Saint-Martin"

En 1975, Joe Dassin chantait L’été indien, un de ses nombreux succès dans lequel il parlait de l'automne, "un automne où il faisait beau… Une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique…", selon lui. Cette expression de "l’été indien" est, depuis, devenue très populaire et est souvent utilisée en septembre ou en octobre pour qualifier les belles journées douces et ensoleillées. Et pourtant, cette expression a une définition précise et aussi une origine que l’on a tendance à oublier un peu trop souvent…

L'expression "été indien" est apparue à la fin du 18ᵉ siècle, de l’autre côté de l’Atlantique et décrit une particularité du climat continental d'Amérique du Nord. Il s'agit en effet d'une période de temps très doux, ensoleillé et sec qui se produit après les premières gelées, en octobre ou novembre, et plus particulièrement au Canada. La température dépasse alors 18°C sous abri avec un soleil généreux. Ce terme est aussi souvent utilisé en France pour désigner du beau temps à l'automne.