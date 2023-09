Météo : retour de l’été dès dimanche avant une rentrée sous de très fortes chaleurs, des pointes à 38°C annoncées

C’est un week-end coupé en deux qui nous attend avec un samedi instable avant la nette amélioration prévue dimanche. Ainsi, le ciel sera chargé samedi matin avec des averses à caractère orageux se déclarant des Pyrénées jusqu’au val de Loire. Des entrées maritimes apporteront également quelques gouttes sur le Languedoc et le Roussillon. Ailleurs, le ciel sera chargé, mais n’apportera pas de pluie. Il sera même plus lumineux dans l’est et surtout en Corse. Dans l’après-midi, le risque d’instabilité diminuera avec quelques ondées et coups de tonnerre résiduels dans le quart sud-ouest alors qu’ailleurs, des éclaircies se développeront. Elles seront plus généreuses du Grand Est jusqu’à l’île de beauté.

Dimanche, les hautes pressions s’installeront sur le pays et apportant un temps de plus en plus ensoleillé. Quelques passages inoffensifs resteront d’actualité en bord de Manche ainsi que sur la chaîne pyrénéenne. Le vent d’autan continuera également de souffler jusqu’à 70 km/h en rafales. Les températures, de leur côté, seront en nette hausse dès samedi avec des maximales comprises entre 21 et 31°C dans la moitié nord et entre 23 et 30°C dans les régions méridionales. Dimanche, la chaleur s’accentuera avec la généralisation des 30°C du sud-ouest aux régions centrales et de la vallée du Rhône jusqu’au Languedoc. Des pointes à 33-34°C seront possibles des Charentes à la Dordogne.