Pluies, vent, orages... une météo perturbée ce week-end en France

Si des éclaircies devraient "revenir rapidement entre le nord Aquitaine et les Pays de la Loire" dans la matinée du samedi, les pluies "ponctuées de coups de tonnerre" vont progresser"sur un axe sud-ouest/nord-est", de la Bretagne à l'Île-de-France et jusqu'aux Pyrénées, "avec encore un risque orageux" du Poitou-Charentes au Centre, détaille le prévisionniste dans son bulletin. Des intempéries accompagnées d'un vent "assez fort, jusqu'à 60, voire 70 km/h en rafales". Les régions méditerranéennes, elles, seront épargnées et resteront "toujours au sec".

Quant aux températures, elles seront proches des normales de saison : plutôt fraîches sur le tiers nord du pays et des frontières de l'est (2 à 7°C pour les minimales ; 8 à 12°C ailleurs, et jusqu'à 13 à 14°C sur le Languedoc-Roussillon). Les maximales atteindront, elles, "12 à 15°C au nord de la Loire jusqu'au Benelux, 17 à 20°C ailleurs, et localement 22 à 24°C en Provence".