VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 31 août ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Un temps mitigé. Le ciel sera couvert ce jeudi au nord avec quelques pluies et un soleil dominant au sud, selon les prévisions de Météo-France. Une perturbation océanique s'étirera sur toute la façade atlantique le matin, en donnant quelques pluies éparses.

À l'avant, le ciel sera déjà très nuageux du Nord-Est jusqu'aux Pyrénées. L'après-midi, un temps couvert et humide s'installera sur une bonne moitié nord du pays. Des pluies intermittentes circuleront de la Bretagne aux Hauts-de-France et le nord de la Lorraine, ailleurs les pluies seront plus rares, excepté sur le Jura.