Météo : quel temps ce jeudi 2 février ? Les prévisions du jour

Sur le reste du pays, de nombreux bancs de brouillards matinaux seront présents dans les plaines du Sud-Ouest et Centre-Val-De-Loire. Après leur dissipation plus ou moins rapide, le ciel restera gris et couvert. On pourra espérer de belles éclaircies au sud de la Garonne l'après-midi.

Les gelées se cantonneront aux reliefs, alors qu'il fera entre 1 et 6 degrés en plaine, et jusqu'à 8 degrés sur les côtes de la Manche et autour de la Corse. L'après-midi, le thermomètre grimpera vers 9 à 12 degrés sur une grande moitié ouest du pays, 5 à 7 degrés d'Auvergne-Rhône-Alpes au Grand-Est, et 13 à 16 degrés près de la Méditerranée.