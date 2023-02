Météo : quel temps ce mercredi 1er février ? Les prévisions du jour

L'après-midi, les résidus du front persisteront uniquement dans le Nord-Est, avec quelques gouttes parfois, et un petit saupoudrage qui se poursuit sur les Vosges et le Jura dès 600m. Sur la majorité des régions, les grisailles se morcelleront et des éclaircies se manifesteront. Le vent d'ouest sera sensible sur le nord du pays avec des pointes à 50-60km/h sur les Hauts de France. Le soleil se maintiendra bien sur le quart sud-est, Alpes et Pyrénées.

Les températures en légère hausse le matin au nord afficheront généralement -1 à 4 degrés, mais souvent 4 à 6 sur un tiers nord, ou près de la Grande Bleue. L'après-midi, on attendra 6 à 12 degrés d'Est en Ouest, 13 à 16 près de la Méditerranée.