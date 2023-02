Météo : quel temps ce vendredi 3 février ? Les prévisions du jour

Au gré des éclaircies, les températures minimales descendront jusqu'à 0 à -2 degrés sur la moitié sud du pays, entre +2 et 8 vers le nord. Elles s'établiront autour de 6 à 9 sur les bords de la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 8 et 12 degrés en général, entre 14 et 16 sur le littoral méditerranéen ainsi qu'en Corse.