VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 1ᵉʳ septembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Dans le Sud, la journée se déroulera sous un soleil plus ou moins présent. Le vent de sud-est sensible autour du golfe du Lion apportera de nombreux nuages. Quelques gouttes seront alors possibles. Dans la soirée, le temps se dégradera sur le Sud-ouest avec des orages qui éclateront. Ils pourront être assez forts sur le sud de l'Aquitaine où ils s'accompagneront de grêle par endroits et de rafales.

Les minimales seront comprises entre 8 et 12 degrés en Auvergne, 12 à 17 degrés ailleurs, jusqu'à 15 à 20 degrés dans le Sud-Est. Les maximales seront en hausse avec 20 à 26 degrés de la Bretagne au Nord-Est, 24 à 30 degrés sur le reste du pays, 31 à 34 degrés par endroits en Occitanie.