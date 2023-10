Tempête Babet : météo agitée ces prochains jours entre vents violents et pluies intenses

Selon les dernières prévisions, il s’agira d’un fort coup de vent assez classique pour la saison, les seuils de tempête n’étant, à priori, pas atteints. Babet s’accompagnera également d’une perturbation pluvieuse active qui traversera le pays d’ouest en est au cours de la journée. Les pluies seront généralement modérées depuis l’Atlantique jusqu’aux frontières de l’est et trancheront nettement avec les conditions météo de la semaine dernière où soleil et chaleur dominaient sur l’ensemble du territoire. Ces précipitations constituent d’ailleurs une excellente nouvelle pour la nature qui a besoin d’eau, d’autant plus que la saison de recharge des nappes phréatiques a débuté.