Des pointes à 25°C au nord, jusqu'à 30°C au sud : nouveau coup de chaud attendu en fin de semaine

Le yo-yo des températures va se poursuivre dans toute la France avec une nouvelle hausse prévue en fin de semaine. Comme le week-end dernier, des pointes à 30°C sont notamment attendues dans la moitié sud. La chaleur va-t-elle s'installer durablement ? Découvrez les prévisions météo.

Avec un flux repassant temporairement au secteur sud à sud-est, les températures vont afficher des niveaux dignes de l’été vendredi et surtout samedi. Avec un ensoleillement généreux (il n’y aura pas de voile nuageux lié au sable du Sahara cette fois-ci), les valeurs se situeront souvent entre 8 et 10°C au-dessus des normales, voire jusqu’à 12 ou 14°C dans le sud-ouest, secteur où les thermomètres afficheront les niveaux les plus élevés. Un nouveau pic de chaleur qui ne durera pas plus de 48 ou 72 heures en fonction des régions.

Pic de chaleur samedi après-midi

Dès vendredi, les températures repasseront au-dessus d’un niveau digne d’une mi-avril. Ainsi, après une relative fraîcheur présente au lever du jour, les maximales culmineront entre 19 et 23°C dans les régions de la moitié nord et entre 21 et 26°C au sud. Les valeurs les plus élevées sont attendues à Limoges, Marseille et Perpignan. Localement, des pointes à 27, voire 28°C seront possiblement atteintes dans l’intérieur du Var.

La hausse se poursuivra samedi. Au réveil, la fraîcheur ne sera plus de mise avec souvent plus de 10°C attendus. Dans l'après-midi, les valeurs seront dignes de l’été dans une très large moitié sud. Hormis dans le Finistère et vers la côte d’Opale, il fera plus de 20°C aux heures les plus chaudes avec des pointes à 25, voire 26°C annoncées entre le Val de Loire et la région parisienne. Localement, Météo-France table même sur 27°C en Touraine ainsi qu’en plaine d’Alsace !

Plus au sud, les maximales s’établiront entre 24 et 30°C, du golfe du Lion à l’Aquitaine. C’est finalement entre la Côte d’Azur et la Corse qu’il fera le moins chaud avec 22 ou 23°C attendus.

Retour de la neige en montagne

La situation évoluera durant la journée de dimanche avec un vent tournant au secteur nord-ouest en bord de Manche. De l’air plus frais va alors s’inviter dans les régions septentrionales. Dès les premières heures du jour, les valeurs s’abaisseront à seulement 5 ou 6°C dans le nord-ouest. Puis, en cours d’après-midi, ne prévoyez pas plus de 11 à 14°C entre la Bretagne et le nord de la Seine sous un ciel très chargé alors qu’au même moment, il fera entre 24 et 29°C dans la moitié sud baignée par un soleil généreux !

En début de semaine prochaine, le temps redeviendra temporairement instable, sauf près de la Méditerranée. La neige fera également son retour en montagne puisque la fraîcheur va progressivement se généraliser. Entre mercredi et vendredi, les nuits s’annoncent fraîches, sinon froides, avec de possibles gelées dans une large moitié est, tandis que les maximales peineront à dépasser les 12°C au nord d’une ligne s’étirant de Nantes jusqu’à Grenoble. L’adage "En avril, ne te découvre pas d’un fil" s’annonce plus que jamais d’actualité...