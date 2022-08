Une météo apaisée ce week-end, avant le retour de la chaleur la semaine prochaine

La petite perturbation ayant abordé les côtes de la Manche ce vendredi gagnera les régions centrales pour débuter le week-end. Ainsi, le temps sera nuageux entre la Nouvelle-Aquitaine et l’Alsace avec quelques ondées orageuses possibles sur l’Auvergne, la Bourgogne ou encore la Franche-Comté. Partout ailleurs, le soleil brillera avec quelques passages nuageux supplémentaires dans le nord-ouest et pas mal de vent en Méditerranée, les rafales de mistral et de tramontane atteignant 70 km/h. Les températures, sans grande évolution, seront tout à fait conformes à un 20 août, avec de 22 à 28°C dans la moitié nord et de 24 à 32°C dans les régions méridionales.