Une nouvelle vague de chaleur se dessine, les 40°C à nouveau possibles la semaine prochaine ?

Cette semaine du 15 août n’est donc qu’un court répit sur le front de la sécheresse et des fortes chaleurs. Alors que des pluies - parfois (trop) intenses - concernent plusieurs régions, un temps chaud et sec fera son retour progressivement ce week-end avant une semaine prochaine qui s’annonce à nouveau hors norme avec des valeurs largement supérieures aux normales de saison et une période sèche qui s’annonce durable. L’été n’est décidément par terminé…