VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 14 janvier ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Encore une journée grise et froide ce dimanche. Les brouillards givrants appellent à la vigilance sur la route. Retrouvez les prévisions détaillées.

Le temps sera très nuageux dimanche sur quasiment l'ensemble de l'Hexagone, avec éventuellement quelques précipitations dans le nord du pays, selon les prévisions de Météo-France, tandis que l'ensoleillement devrait dominer du golfe du Lion jusqu'à la Franche-Comté dans l'après-midi.

En matinée, le ciel sera assez bien dégagé ou partiellement voilé de la région Paca vers Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté. À noter tout de même la présence de poches de nuages bas ou de brouillards verglaçants de la région lyonnaise vers le Morvan et le plateau de Langres.

Brouillards givrants

À l'ouest du pays, des nuages d'altitude masqueront le ciel du Languedoc-Roussillon, vers le Massif central, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et la Bretagne, avec là aussi la présence de brouillards givrants du côté de l'Anjou.

Les nuages d'altitude seront plus présents sur l'Aquitaine et le Poitou-Charentes. Plus au nord, de la Normandie vers les Hauts de France, l'Île-de-France et le Grand-Est, le ciel sera bas et gris, quelques pluies seront possibles sur le littoral normand, le Pas-de-Calais, verglaçantes sur l'est de la Picardie, les Ardennes.

L'après-midi, l'ensoleillement restera généreux du golfe du Lion vers la région Paca, les Alpes, la Franche-Comté. Les nuages bas domineront de la Normandie vers le bassin parisien et les frontières du Nord-Est, avec localement de faibles précipitations sur la Picardie et la Côte d'Opale, verglaçantes vers les Ardennes.

Sur le reste du pays, les nuages d'altitude parviendront à masquer le ciel, des pluies s'inviteront par le Pays basque en fin de journée. La Corse restera soumise à un temps instable, alternant entre éclaircies et passages nuageux occasionnant quelques averses.

Une dégradation des conditions s'annoncera la nuit suivante avec l'arrivée de chutes de neige sur les Alpes à partir de 1300 mètres, sur les Pyrénées au-delà de 2100 mètres.