Les conditions météo demeurent particulièrement instables sur la quasi-totalité du pays. Depuis lundi, les vagues orageuses se succèdent, en s’accompagnant parfois de phénomènes violents. Au cours des prochaines heures, de nouvelles intempéries sont attendues. Plusieurs départements sont placés en vigilance orange.

La France se situe actuellement au cœur d’un véritable conflit de masses d’air, orchestré une nouvelle fois par une goutte froide, une petite dépression qui circule à proximité du pays. Ainsi, le mercure peine à dépasser les 15°C en bord de Manche tandis qu’au même moment, les thermomètres approchent des 40°C à l’ombre en Corse ! Conséquence de ce contraste très marqué, des orages se développent dans de nombreuses régions.

Ils peuvent s’accompagner de phénomènes violents, à l’image de la tornade qui a touché un village de l’Oise mardi ou encore des trombes d’eau qui se sont abattues en Gironde et en Mayenne, occasionnant des inondations. Au cours des prochaines heures, de nouvelles vagues orageuses vont se développer, nécessitant une grande prudence en raison, notamment, du risque d’inondations locales.

Un axe Sud-Ouest/Centre-Est particulièrement surveillé

Ce mercredi après-midi, un axe pluvio-orageux s’organisera de la Bretagne jusqu’au sud-ouest, en passant par le val de Loire ou encore les régions centrales. Mais c’est véritablement en cours de soirée et la nuit prochaine que les orages deviendront virulents entre le Limousin, l’Auvergne, la Bourgogne et la Lorraine. À leur passage, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent seront possibles mais ce sont surtout les cumuls de précipitations qui pourront s’avérer importants. Sur un laps de temps très court, des quantités de l’ordre de 40 à 60 mm voire plus sont à craindre localement, provoquant alors des inondations.

Jeudi matin, deux nouveaux épisodes orageux sont attendus. Un premier s'étirera du sud-ouest jusqu'au centre du pays tandis qu’un second remontera du Languedoc-Roussillon vers le centre-est. Dans le détail, orages et pluies intenses s’organisera dès les premières heures du jour entre le Pays Basque, les Charentes, la Dordogne et le Limousin. Ils remonteront vers le Poitou, les régions centrales et le val de Loire en cours d’après-midi avant de toucher en soirée la Normandie, l’Île-de-France et les Hauts-de-France.

Dans le même temps, une autre vague remontera de Méditerranée pour se diriger vers les Alpes entre la matinée et l’après-midi, s’accompagnant là-aussi des cumuls de précipitations parfois importants. Pour l’une comme pour l’autre dégradation, les quantités dépasseront localement les 50 mm avec un risque de ruissellements voire d’inondations sous les plus fortes cellules orageuses. Vendredi, le risque d’intempéries se décalera vers l’est, touchant plus particulièrement la région Rhône-Alpes. Quant au week-end, si averses et coups de tonnerre resteront ultra-dominants, le risque de phénomènes violents et donc d’intempéries diminuera nettement par rapport aux jours précédents.

Vers une amélioration en début de semaine prochaine ?

Vous l'avez compris : la véritable amélioration un temps évoqué pour le week-end est encore repoussée… Désormais, les modèles semblent s'accorder sur l'installation de conditions anticycloniques sur tout le territoire d'ici le début de semaine prochaine. Soleil et chaleur modérée concerneront ainsi le nord comme le sud du pays. Mais attention, cela pourrait être, une fois de plus, très temporaire…

Le modèle de prévisions américain table sur le retour de l'instabilité dès mercredi ou jeudi prochain alors que l'européen envisage le maintien d'un temps estival jusqu'à la fin du mois. Les prochaines mises à jour seront donc à scruter de près pour savoir quel scénario s'imposera ! L’été n’a jamais été aussi proche…