Jusqu’à -12°C ce week-end : après la neige, un froid glacial s’installe en France

Dès ce vendredi matin, les minimales vont repartir à la baisse avec des gelées parfois fortes dans le quart nord-est. Il fera ainsi -4°C à Lille, -5 à Nancy, -6 à Reims ou encore -7°C à Épinal. L’après-midi, les maximales resteront basses et seront même en baisse dans le sud du pays avec seulement 4°C à Montélimar, 2 à Lyon et Orléans, 1 à Strasbourg et même 0°C à Langres. Au fil des heures, le soleil se montrera de plus en plus généreux de l’Atlantique au nord-est et près de la Grande Bleue alors que les nuages se maintiendront des Pyrénées au Jura, avec quelques flocons de neige attendus en plaine dans le centre-est.

Ce temps ensoleillé dominera dans la plupart des régions samedi, même si la grisaille et les brouillards givrants seront parfois tenaces dans le nord-est ainsi que dans les vallées du sud-ouest. Dimanche, le ciel se voilera de plus au plus au fil des heures, à l’avant d’une perturbation atlantique qui abordera la Bretagne en matinée. Elle apportera des pluies et un vent de sud assez fort qui gagneront les Pays-de-la-Loire et la Normandie dans l’après-midi. Très temporairement, en raison de l’air froid présent, les précipitations pourront être localement verglaçantes en début de dégradation.