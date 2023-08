VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 4 août ? Découvrez les prévisions

Les averses se réactiveront l'après-midi des Pyrénées vers le Nord et l'Est de l'hexagone, quelques coups de tonnerre seront possibles en région parisienne, en Champagne-Ardenne, sur l'Est des Hauts de France et sur la façade Est du pays, l'évolution orageuse sera plus marquée sur les reliefs des Alpes. A noter que la limite pluie/neige sur ces reliefs se situera aux alentours de 2.500 m. Les ondées s'estomperont en fin de journée par l'Ouest, avec le retour de belles éclaircies.